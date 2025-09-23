امروز: -
بارش برف و کمک هلال احمر به عشایر در اهر

بارش برف در اولین روز پاییز باعث گرفتاری عشایر ییلاق شاهمحمد در اهر شد. به دنبال خبر گرفتاری عشایر در ییلاق شامحمد منطقه شیور شهرستان اهر گروه‌های امدادی هلال احمر همراه با جهاد عشایری عازم منطقه شدند.
عکاس :سعید قاسمی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ - ۱۸:۲۸
