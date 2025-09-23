به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در نخستین حادثه که در ساعت ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه امروز سه شنبه (اول مهرماه) بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در در روستای هپرو شهرستان باغملک به وقوع پیوست، یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم که به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک اعزام شدند.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در دومین حادثه که در ساعت ۱۴:۳۸ امروز بر اثر برخورد شدید دو دستگاه خودروی سمند در مسیر ماهشهر به شهرک چمران، روبروی انبار باهنر رخ داد دو نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر مصدوم شدند که توسط امدادگران فوریت‌های پزشکی به بیمارستان نفت ماهشهر منتقل شدند.