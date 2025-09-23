صد و سی و پنج دستگاه اتوبوس با شعار (همراه با فرزندان تا دروازههای دانایی) برای حمل و نقل رایگان دانش آموزان اراکی در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید امروز رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری با شاخه گل به استقبال دانش آموزان رفتند.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک در حاشیه این مراسم گفت: ۱۳۵ دستگاه اتوبوس با شعار (همراه با فرزندان تا دروازههای دانایی) برای حمل و نقل رایگان دانش آموزان در روزهای اول و دوم مهرماه در نظر گرفته شده است.
محمد حسین سادهوند افزود: ۱۳۵ راننده در این کار فرهنگی سهیم هستند و گلهای مهر و مهربانی را به دانش آموزانی که از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده میکنند، هدیه میدهند.
سادهوند گفت: ترویج استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی برای کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر اراک از اهداف برگزاری این مراسم فرهنگی است.
او افزود: ۹۰ هزار مسافر از ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اراک برای مسافرتهای درون شهری استفاده میکنند.