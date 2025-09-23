فرمانده سپاه خوی گفت: جنگ ۱۲ روزه جلوه‌ای از معجزه الهی و اتحاد ملت ایران و نتیجه برکات دفاع مقدس و آمادگی نیرو‌های مسلح بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه خوی، در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» ضمن تشریح برنامه‌های این هفته، جنگ ۱۲ روزه را جلوه‌ای از معجزه الهی و اتحاد ملت ایران خواند و تأکید کرد که این موفقیت نتیجه مستقیم برکات دفاع مقدس و آمادگی نیرو‌های مسلح بود.

سردار مصطفی آقایی اشاره به نقش بی‌بدیل رهبری، حضور مردم و آمادگی نیرو‌های مسلح در نبرد اخیر، گفت: این جنگ نشان داد که با تدابیر رهبری و مقاومت مردم، دشمن مجبور به عقب‌نشینی و درخواست آتش‌بس شد.

فرمانده سپاه خوی افزود : که ایران در این نبرد تنها بخشی از توان خود را به‌کار گرفت، اما دشمن با یک جنگ ترکیبی مواجه شد و سیلی سختی خورد.

وی جنگ ۱۲ روزه را نمونه‌ای از انسجام و اتحاد ملت ایران دانست و آن را حاصل مثلث «فتح و اقتدار» شامل رهبری، نیرو‌های مسلح و مردم معرفی کرد که هر ضلع آن نقش کلیدی در موفقیت نبرد ایفا نمود.

سردار آقایی همچنین به تجربه‌های تلخ و شیرین این جنگ اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از فرماندهان و دانشمندان مؤثر خود را از دست دادیم، اما این تجربه‌ها پایه‌گذار جنگ نوینی شد که از آموزه‌های دفاع مقدس بهره گرفت.

فرمانده سپاه خوی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان خوی اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ برنامه در قالب ۴۵ عنوان اصلی پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آنها شامل رزمایش بزرگ رهروان شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، افتتاح پروژه‌های سازندگی در حوزه آبرسانی و آسفالت روستایی و اقدامات مرتبط با اقتصاد مقاومتی است.

وی بر نقش کلیدی رسانه‌ها و خبرنگاران در تبیین جهاد، امیدآفرینی و اطلاع‌رسانی صحیح تأکید کرد و از تلاش‌های آنها در انعکاس واقعیت‌ها قدردانی نمود.

سردار آقایی با اشاره به اهمیت اتحاد رسانه‌ای، گفت: «حمایت و همراهی خبرنگاران در انتقال پیام دفاع مقدس و تبیین جهاد اجتماعی، موجب امیدآفرینی و تقویت روحیه ملت می‌شود و باید این مسیر ادامه یابد

در پایان نشست خبری، از برترین‌های بسیج رسانه شهرستان خوی تجلیل به عمل آمد.