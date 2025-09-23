پخش زنده
طرحهای آبخیز تا جالیز بسیج سازندگی با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در روستای دودانگه و سرنجه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در آیین افتتاح پروژههای آبخیز تا جالیز گفت: اینگونه اقدامات ارزشمند است، زیرا با اعتبارات کم بهرهوری زیاد انجام خواهد شد.
نعمتالله باقری افزود: در پروژههای آبخیز تا جالیز باتوجهبه اینکه مردم پایکار هستند بسیج سازندگی نیز کمک خواهد کرد.
وی اظهار کرد: این طرحها شامل حفاری، لایه روبی و کول گذاری قنات روستای سرنجه به طول ۱۰۰ متر و احداث استخر ذخیره آب کشاورزی با حجم ۱۵۰ مترمکعب با هزینه بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان است.
وی گفت: احداث ۳۵۰ متر کانال آب بر کشاورزی روستا دودانگه و استخر ذخیره آب کشاورزی به حجم بیش از ۲۰۰ مترمکعب با اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: احداث استخر ذخیره آب کشاورزی روستای قلعه محمد ضیا به حجم ۱۰۰ مترمکعب و با اعتبار ۵۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
باقری افزود: احداث ۲ پایگاه مقاومت بسیج خواهران و برادران در مسکن مهر بروجرد با مساحت ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان نیز به بهرهبرداری رسید.
وی اظهار داشت: خانه عالم روستای شمسآباد نیز به مساحت ۱۱۰ متر با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.