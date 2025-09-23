به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این مراسم در بندرعباس با حضور دانش آموزان در مدرسه جامعه الصادق (ع) ناحیه یک برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال بیش از هزار روحانی برای برگزاری نماز جماعت در مدارس استان ساماندهی شده‌اند.

منوچهر ضیایی افزود: از دانش آموزان فعال در حوزه نماز به صورت ویژه حمایت می‌شود و مقرر شده است دانش آموزان دوستانشان را برای برگزاری نماز دعوت کنند.

وی گفت: تقویت روح معنویت در دانش آموزان موجب محافظت آنها از آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

فرشته حشمتیان مشاور وزیر آموزش و پرورش هم در این مراسم گفت: یکی از سیاست‌های آموزش و پروش ایجاد نظم در نمازخانه با استفاده از ظرفیت دانش آموزان است و حضور امام جماعت و معلمان موجب رونق بهتر این موضوع می‌شود.

بیشتربخوانید: مدارس شهرستان میناب میزبان ۶۰ هزار دانش آموز

حجت السلام و المسلمین میرزاده امام جمعه موقت بندرعباس نیز گفت: دانش آموزان باید همزمان با تحصیل دانش، ارتباطشان را با خالق نیز تقویت کنند که بالاترین راه ارتباط با خدا و نماد بندگی نماز است.