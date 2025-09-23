پخش زنده
امروز: -
با نواخته شده زنگ مهر و مقاومت در خویسال تحصیلی بیش از ۷۰ هزار دانشآموز دراین شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ برنامه محوری شهرستانی «جشن بازگشایی مدارس» با عنوان «زنگ مهر و مقاومت» همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور جمعی از مسئولان و دانشآموزان به صورت نمادین در مدرسه امیرکبیر خوی برگزار شد.
علی اکبر فتحعلی لو مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی زنگ مهر و مقاومت را نواخت و پس از آن، مسئولان حاضر در برنامه از کلاسها و امکانات آموزشی مدارس بازدید کردند تا از آمادگی مدارس برای پذیرش دانشآموزان اطمینان حاصل کنند.
بر اساس آمار ارائهشده، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بیش از ۷۰ هزار و ۸۲۵ دانشآموز در شهرستان خوی در ۵۴۸ مدرسه مشغول به تحصیل خواهند شد. همچنین، ۲ هزار و ۲۶۲ کلاس درس آماده میزبانی دانشآموزان است .
مدیر آموزش و پرورش خوی ضمن تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش در توسعه همهجانبه شهرستان، بر تقویت روحیه مقاومت و تلاش علمی در بین دانشآموزان و نقش آموزگاران و والدین در این مسیر تاکید کرد.
برنامه «زنگ مهر و مقاومت» در شهرستان خوی با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و اهمیت تحصیل برگزار شد .