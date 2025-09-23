در نخستین روز از ماه مهر مدارس استان امروز با نواخته شدن زنگ مهر، ایثار و مقاومت بار دیگر آغوش خود را به روی آینده سازان ایران باز کردند.

رنگ وبوی مهر، ایثار و مقاومت در مدارس کرمان

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در مرکز استان زنگ مهر ، ایثار و مقاومت با حضور مسئولان در دبیرستان نوبت اول اطهره ارجمند نواخته شد و۶۵۰ هزار دانش آموز استان امروز با شور و شوق در مدارس فصلی دیگر از علم آموزی را آغاز کردند

امروز و در نخستین روز از سال تحصیلی پدرهای زیادی فرزند دانش آموز خود را تا مدرسه بدرقه کردند تا سلامت به مدرسه برسند.اما پدر تعدادی از دانش آموزان همچون پدر امیرعلی محمدی با بذل جان خود زمینه را برای امنیت و آرامش تمام جامعه مهیا کرده اند.