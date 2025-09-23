مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: ۷۰۰ کیف و لوازم التحریر به دانش آموزان زنجانی از محل درآمد‌های وقف اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجت‌الاسلام مختار کرمی گفت: هر ساله با نزدیک شدن به روز‌های بازگشایی مدارس اجرای نیات موقوفاتی که نیت کمک تحصیلی و کمک به دانش آموزان کم برخوردار دارند تحت عنوان مهر تحصیلی توسط ادارات اجرایی شهرستان‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و با استفاده درآمد‌های موقوفاتی که این نیات را دارند کیف و لوازم التحریر به ارزش سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال خریداری شده و در میان دانش آموزان توزیع می‌شود.

وی افزود: این پک‌های تحصیلی شامل یک کیف و لوازم التحریر مثل دفتر، جامدادی، مدادرنگی، مداد و خودکار، پاک کن، تراش و خط کش است و در میان موسسات و نهاد‌های خیریه توزیع شده یا بصورت انفرادی به دانش آموزان کم برخوردار شناسایی شده اهدا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: سازمان اوقاف با هدف کاهش قیمت تمام شده و افزایش کمی و کیفی پک‌های تحصیلی آنها را بصورت عمده به تولید کنندگان داخلی سفارش می‌دهد تا هم قیمت تمام شده کاهش یافته و هم از تولید ایرانی حمایت شود.

حجت‌الاسلام کرمی افزود: حدود ۱۰ موقوفه در استان زنجان مثل موقوفه زنده یاد قاسم ارشدی نیت کمک به تأمین هزینه‌های دانش آموزان دارند که هزینه این خرید‌ها از محل اینگونه موقوفات تامین می‌شود و با توجه به تعداد کم این موقوفات الباقی هزینه‌ها از محل نیات کلی خیر و احسان موقوفات دیگر مثل موقوفات سرای سنگی یا قیدارنبی (ع) پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: به غیر از ۱۵۰۰ مکان مذهبی مثل مسجد و حسینیه وقفی، نزدیک ۱۴۰۰ موقوفه در استان داریم که اکثر نیات آنها برپایی مجالس عزای حسینی (ع) است، به همین خاطر از واقفین و نیکوکاران ارجمند دعوت می‌کنم در نیات‌های جدیدی مثل کمک به ازدواج، اشتغال و تامین مسکن جوانان، تامین هزینه‌های دانش آموزان و دانشجویان و حمایت از تولید علم و دانش نیز وقف انجام دهند تا شاهد اقدامات بیشتر اوقاف در این موضوعات نیز باشیم.