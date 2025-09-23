پخش زنده
با حضور استاندار آذربایجانغربی اجرای طرح "ارمغان مهر" و الحاق ناوگان و تجهیزات امدادی به جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مراسم توزیع بستههای حمایتی طرح "ارمغان مهر و نذر خدمت" و الحاق خودروها و تجهیزات امداد و نجات به جمعیت هلالاحمر استان امروز با حضور استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
رضا رحمانی، در این مراسم بر لزوم حفظ شأن و کرامت دانشآموزان کمبرخوردار در فرآیند توزیع اقلام تأکید کرد و گفت: این عزیزان باید از اجناس مرغوب و قابل استفاده بهرهمند شوند و خوشبختانه جمعیت هلالاحمر استان در اجرای طرح ارمغان مهر با توزیع اقلام باکیفیت سربلند عمل کرده است.
رحمانی افزود: همه دستگاههای امدادی استان همانند هلالاحمر نسبت به بهروزرسانی تجهیزات امدادی خود اقدام کنند تا خدماترسانی در شرایط اضطراری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
در این آیین شش هزار بسته حمایتی و آموزشی به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال بین دانشآموزان کمبرخوردار توزیع شد.
همچنین در راستای تقویت توان لجستیکی و عملیاتی هلالاحمر، ۹ دستگاه خودروی سواری دنا به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال و مجموعهای از تجهیزات نوین امداد و نجات به ارزش ۸۰ میلیارد ریال به ناوگان عملیاتی این جمعیت افزوده شد.
راهاندازی سامانه اطلس امداد و نجات، تجهیز پایگاهها به ابزارهای نوین جستوجو و نجات در آوار، کوهستان، سیلاب و محیطهای آبی و بهروزرسانی سیستمهای ارتباط رادیویی با نسل جدید بیسیمهای هایترا، از جمله اقدامات شاخص اخیر هلالاحمر آذربایجانغربی است.