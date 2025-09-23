به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار کدکن گفت: کار برداشت محصول آلو از ۴۰۰ هکتار باغ‌ های این منطقه از ابتدای شهریور ماه آغاز شده است و تا اواسط مهر ادامه خواهد داشت.

جهانشیری افزود: پیش‌ بینی می‌شود امسال حدود ۵۰۰۰ تن آلو به صورت تَر در کدکن برداشت شود.

وی ادامه داد: این منطقه یکی از قطب‌ های اصلی تولید این محصول در استان خراسان رضوی محسوب می‌ شود، محصول تولیدی این منطقه از کیفیت مطلوبی برخوردار است و جدای از عرضه در بازار‌های محلی و استان‌ های همجوار، به کشور‌های همسایه نیز صادر می‌ شود.

جهانشیری با بیان اینکه عوامل طبیعی از جمله سرمازدگی و خشکسالی در سال زراعی جاری در کاهش میزان تولید این محصول تاثیر گذار بوده است، گفت: این میزان تولید نتیجه ماه‌ ها زحمت و مدیریت صحیح باغداران منطقه است.