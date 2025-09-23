پخش زنده
امروز: -
۷ پروژه آموزشی و ورزشی در شهرستانهای بیرجند، خوسف و فردوس امروز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: زمین چمن مصنوعی دبستان ابنحسام خوسف با مساحت ۳۲ در ۱۷ متر و اعتبار هفت میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
مرتضوی افزود: زمین چمن مصنوعی دبیرستان مصطفی خمینی شهر خوسف نیز در همین ابعاد با اعتبار هفت میلیارد ریال و همچنین آشپزخانه مرکزی این دبیرستان با هزینه ۹ میلیارد ریال افتتاح شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: همچنین در خوسف اتاق تخصصی درس تربیتبدنی با اعتبار ۵ میلیارد ریال راهاندازی شد که میتواند در ارتقای کیفیت آموزش این درس اثرگذار باشد.
مرتضوی افزود: سالن چندمنظوره مدرسه شهدای سایپا در روستای امیرآباد بیرجند نیز با زیربنای ۱۵۰ متر مربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال توسط خیران مدرسهساز احداث و به بهره برداری رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی استان با همت خیران و حمایت دولت به طور جدی دنبال میشود تا شرایطی در خور شأن برای رشد و بالندگی دانشآموزان فراهم شود.
وی گفت: در شهرستان فردوس نیز پروژه هوشمندسازی ۷۴ کلاس درس با هزینه هر کلاس حدود ۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.
مرتضوی مجموع اعتبار پروژه را حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: مشارکت بنیاد قلمچی در این پروژه ۳۰ میلیون تومان و کمک والدین دانشآموزاندر این طرح ۲۰ میلیون تومان بوده است.
این طرح با هدف ارتقای امکانات آموزشی و دسترسی دانشآموزان به تجهیزات هوشمند اجرا شده است.