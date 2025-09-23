پخش زنده
امروز: -
۱۱ هزار خودرو بنزین سوز در شهرستانهای جنوب آذربایجانغربی دو گانه سوز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر شرکت نفت منطقه میاندوآب گفت: از زمان آغاز اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی و عمومی تاکنون تعداد ۱۱ هزار خودرو بنزین سوز در شهرستانهای جنوب استان بصورت رایگان دوگانه سوز شدهاند.
حاجی زاده افزود: این طرح با هدف کاهش مصرف بنزین و آلایندهها، صرفه جویی ارزی برای کشور و بهبود شرایط زیست محیطی برای خودروهای عمومی تاکسی، وانت بار، مسافربرهای اینترنتی و خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۷ به بالا از ۲۵ مرداد ماه امسال در ۱۳ کارگاه مجاز تبدیل خودروها در شهرستانهای جنوب آذربایجانغربی اجرا شده است.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۱ هزار خودرو در این منطقه بدون هزینه و دریافت وجه دوگانه سوز شده و شرکت نفت منطقه میاندوآب در این زمینه جزو مناطق پیشگام کشور است.