دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم با صدور دستور ویژه قضایی، هرگونه فعالیت جدید یا تمدید قرارداد مزارع پرورش میگو در محدوده اثر طبیعی ملی «گنبد نمکی» را ممنوع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، عبدالرزاق نریمانی درباره دلایل این تصمیم افزود: جزیره قشم دارای آثار بیبدیل طبیعی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود ولی توسعه بیرویه فعالیتهای اقتصادی در محدوده این آثار، تعادل اکولوژیک و زیستمحیطی منطقه را بر هم میزند و خسارات جبرانناپذیری برجای خواهد گذاشت و به همین دلیل، دستگاه قضایی بهطور قاطع در برابر تخلفات در این حوزه ایستاده است.
وی با بیان اینکه بر اساس دستور قضایی هیچ مجوز جدیدی برای پرورش میگو در محدوده گنبد نمکی جزیره قشم موسوم به «گنبد نمکی برخوردار» صادر نخواهد شد، افزود: از تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید مجوز یا واگذاری اراضی با کاربری پرورش میگو در محدوده گنبد نمکی قشم بهطور کامل ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان طبق قانون برخورد میشود.
دادستان قشم همچنین ابراز امیدواری کرد که این تصمیم نقطه عطفی در تقابل میان منافع کوتاهمدت اقتصادی و ضرورتهای بلندمدت حفاظت از محیطزیست باشد.
وی گفت: گنبد نمکی قشم که در فهرست آثار طبیعی ملی ایران و ژئوپارک جهانی یونسکو ثبت شده، نهتنها ارزش علمی و زیستمحیطی دارد، بلکه بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری طبیعی جزیره شناخته میشود.
نریمانی افزود: پرورش میگو در دو دهه اخیر یکی از صنایع روبهرشد در سواحل جنوبی کشور بوده، اما ورود این صنعت به حریم آثار طبیعی ملی، تبعات گستردهای از جمله آلودگی منابع آبی، تخریب پوشش گیاهی و کاهش جذابیتهای گردشگری را به همراه داشته که ضرورت رعایت موازین قانونی در این خصوص را ضروری ساخته است.
دادستان قشم گفت: از منظر حقوقی، این تصمیم بر پایه قوانین صریح کشور از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و قانون ملی شدن منابع طبیعی اتخاذ شده است و بر همین اساس، دستگاههای اجرایی همچون جهاد کشاورزی، امور اراضی، شیلات و سازمان منطقه آزاد قشم مکلفاند بهطور کامل از اجرای این دستور تبعیت کنند.
وی افزود: هر گونه ترک فعل یا همراهی با متخلفان در این خصوص، میتواند موجب پیگرد قانونی و مسئولیت کیفری و اداری افراد شود.
نریمانی گفت: از منظر محیطزیستی، گنبد نمکی جزیره قشم بخشی از ژئوپارک جهانی یونسکو است و ایران متعهد است از تخریب اکوسیستمهای ارزشمند این منطقه جلوگیری کند.
وی افزود: فعالیتهای غیرمجاز همچون پرورش میگو در محدوده یادشده، علاوه بر تهدید زیستگاههای طبیعی، ممکن است جایگاه بینالمللی ژئوپارک را در ارزیابیهای دورهای یونسکو به خطر اندازد.