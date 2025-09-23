به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به مناسبت بازگشایی مدارس، مراسم باشکوه نواختن زنگ ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان دخترانه فرزانگان دانش شهر گلبهار برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین ایزدی امـام جـمعه، حسین امامی راد نماینده مجلس شورای اسلامی و خدمتگزار فـرماندار گـلبهار در خصوص دلاوری‌ ها و ایثارگری‌ های رزمندگان دوران دفاع مقدس و همچنین اهـمیت توجه به تحصیل و کسب علم و دانش، سخنرانی کردند.

برخی از مسئولان ادارات و همچنین خانواده‌ های معزز شهدا و دانش آموزان در این مراسم حضور داشتند.