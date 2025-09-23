به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانداربوکان در دیدار با برگزیدگان جشنواره زاب درپیرانشهر، ضمن تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها وتلاش‌های هنرمندان تئاتر شهرستان، گفت: این افتخارآفرینی‌ها ثابت می‌کند که بوکان در تمامی حوزه‌ها، از ورزش و تحصیل گرفته تا هنر، همیشه پیشتاز است وهدف از این نشست‌ها تنها تقدیر ساده از هنرمندان نیست، بلکه شنیدن دغدغه‌های آنان و ارائه راهکار درست است.

صنعتی در ادامه به طور تخصصی بر اهمیت جایگاه هنر در توسعه فرهنگی و اجتماعی بوکان تاکید کرد و افزود:هنر در هر جامعه‌ای نه تنها یک بخش از هویت فرهنگی آن جامعه است، بلکه ابزار قدرتمندی برای ارتباط با نسل‌های آینده و معرفی ویژگی‌های خاص فرهنگی به دیگران می‌باشد.

فرمانداربوکان اظهارداشت: در این راستا، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر نمایش از اولویت‌های ماست. سالن‌های نمایش، پلاتو‌های روباز، و بازسازی سینما‌ها از جمله اقداماتی است که به صورت مستمر و در برنامه‌های بلندمدت پیگیری خواهدشد. این امر نه تنها شرایط مناسب‌تری برای هنرمندان فراهم می‌کند بلکه باعث جذب گردشگران فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگی شهرستان نیز خواهد شد.

فرمانداربوکان به وجود استعداد‌های بالقوه در شهرستان اشاره کرد و گفت: بوکان از پتانسیل‌های بالایی در حوزه هنر و تئاتر برخوردار است. جشنواره‌هایی مانند جشنواره تئاتر خیابانی زاب گواهی بر این موضوع است که هنرمندان این شهرستان از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار هستند. این جشنواره‌ها فرصتی است تا هنرمندان بوکانی توانایی‌های خود را در سطح استان و حتی ملی به نمایش بگذارند.

رضا عباسی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوکان به دستاورد‌های هنرمندان بوکان در سومین جشنواره تئاتر خیابانی آذربایجان غربی در این جشنواره پرداخت وگفت:هم اکنون در شهرستان بوکان ۸گروه تئاتر درحال فعالیت هستند که ازاین تعداد ۵گروه آن برای اجرا‌های عمومی وجشنواره‌ها ثبت شده است.

رضا عباسی افزود: دربخش بازیگری زن

مقام اول: پرستو آلی – نمایش «زیر خط مرگ»

مقام دوم: ساریه امینی – نمایش «ملودی»

مقام سوم: دلنیا عبداللهی – نمایش «در میان ابهام»

کاندید: فرشته حسینی – نمایش «زیر خط مرگ

ودربخش بازیگری مرد

رتبه اول مشترک: وریا شاکری – نمایش «ملودی»

مقام دوم: محمد صالح‌زاده – نمایش «زیر خط مرگ»

رتبه سوم: جمال سلطانی – نمایش «ملودی»

رتبه سوم: مهران بابان – نمایش «زیر خط مرگ»

کاندید: مهران فخری‌جان – نمایش «در میان ابهام»

کاندید: لقمان مرادوند – نمایش «زیر خط مرگ»

بخش طرح و ایده

مقام اول: یوسف فتحی – نمایش «زیر خط مرگ»

بخش طراحی فضا

مقام اول: یوسف فتحی – نمایش «زیر خط مرگ»

تقدیر: ارسلان سعیدی – نمایش «در میان ابهام»

بخش کارگردانی

مقام اول: یوسف فتحی – نمایش «زیر خط مرگ»

مقام سوم: جمال سلطانی – نمایش «ملودی»

تقدیر ویژه هیأت داوران: دلنیا عبداللهی – نمایش «در میان ابهام»

بخش موسیقی

جایزه اول: نیما خضری‌آذر و فرید شافعی – نمایش «در میان ابهام»

بخش طراحی بروشور

شایسته تقدیر: چیا قاضی – نمایش «ملودی»

کاندید: سلیمان رحیمی – نمایش «در میان ابهام»

در نهایت، نمایش «زیر خط مرگ» به کارگردانی یوسف فتحی از بوکان به‌عنوان اثر برگزیده جشنواره معرفی شد و برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شد.

در ادامه هنرمندان تئاتردراین جلسه به بیان پیشنهادها و نظرات خود در خصوص چالش‌های موجود و راهکار‌های بهبود وضعیت حوزه هنر‌های نمایشی پرداختند.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح سپاس و هدایای یادبود از هنرمندان برتر تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

سومین جشنواره استانی تئاتر خیابانی زاب پیرانشهر با دبیری محمد خرد همزمان با بخش خیابانی سی و‌ هفتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.