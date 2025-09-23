به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نخستین طرح آبیاری زیر سطحی کشور در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی در شرکت کشت و صنعت کارون به بهره برداری رسید.

این طرح در یک مزرعه نیشکری شرکت کشت و صتعت کارون شوشتر و در سطح ۱۱۸ هکتار اجرا شده است که در این شیوه ریشه گیاه بدون خیس شدن سطح خاک یا تلفات عمقی مرطوب می‌شود.

برای دومین سال متوالی برداشت از نخستین مزرعه نیشکری کشور که آبیاری به صورت هوشمند انجام و مورد پایش قرار می‌گیرد، تا یک ماه آغاز می‌شود.