به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون دربازدید مسئولین شهرستان بوکان از طرح مسکن ملی ۱۴۰۰ واحدی کوی هواشناسی این شهرستان گفت: طرح مسکن ملی کوی هواشناسی به عنوان یکی ازطرحهای بزرگ مسکن در شمال غرب کشور برای تأمین مسکن برای متقاضیان و زوج‌های جوان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پیمان آرامون افزود:این طرح که قرار است بخش قابل توجهی از نیاز‌های متقاضیان مسکن در بوکان را تأمین کند، گامی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری است. این طرح به‌ویژه در شرایط کنونی می‌تواند نقش چشمگیری در کاهش مشکلات مسکن ایفا و به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان پس از بررسی جزئیات و مراحل انجام تعهدات، الزامات شتاب دهنده برای تکمیل مراحل نخستین طرح را به پیمانکار یادآوری و مورد تاکید قرار داد.

خشایار صنعتی فرماندار بوکان در این بازدیدبر لزوم تسریع در روند اجرای طرح تاکیدکردوگفت: نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد پیمانکاران و تضمین کیفیت و زمانبندی تحویل بلوک‌ها به متقاضیان بایستی از اولویت‌های طرح باشد.

صنعتی همچنین با اشاره به نقش مهم این طرح در کاهش مشکلات مسکن و بهبود شرایط زندگی برای شهروندان افزود: برای تحقق اهداف طرح بر اساس زمان بندی تعیین شده، همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی لازم است.

دکتر محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت طرح های مسکن ملی در رفع دغدغه‌های مسکن مردم، از اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل روند اجرایی طرحها قدردانی کرد و ضمن تصریح در پیشرفت مراحل دشوارطرح خواستار تسریع در تکمیل مراحل طرح شد.