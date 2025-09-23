پخش زنده
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش، دبستان نه کلاسه فاخر گوگ تپه با اعتبار بیش از ۲۳ میلیارد تومان افتتاح شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در این آیین با اشاره به اولویتهای این وزارتخانه در راستای توسعه سرانه فضای آموزشی گفت: زمان خداحافظی با مدارس کانکسی ۱۰ نفر به بالا در آذربایجانغربی فرا رسیده است.
احمد محمودزاده افزود: با هماهنگی و دستور استاندارآذربایجانغربی قرارشد در تمام مناطق استان هیچ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ نفر تا پایان مهر فعالیت نداشته باشد و برای باقی مدارس کانکسی هم برنامه ریزیهای لازم انجام صورت گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی هم از تلاشها برای ارتقای سرانه فضای آموزشی در استان خبر داد و گفت: قرار بود تا پایان امسال یکهزار و ۷۰۰ کلاس درس تحویل داده شود که در این راستا تا پایان شهریور ۶۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شد و مابقی هم تا پایان سال تحویل خواهد شد.
علی اکبر صمیمی افزود: در جشنواره خیرین مدرسه ساز هم خیرین ساخت ۸۰۰ کلاس درس را بر عهده گرفتهاند.
مسئولان دیگر شهرستان هم با تأکید بر اتمام طرحهای نیمه تمام گفت باید بستر برای تحصیل دانش آموزان هرچه بیشتر فراهم شود.
سلام ستوده، نماینده مردم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۶ مدرسه در شهرستان مهاباد نیاز به نوسازی و تجهیز دارند که باید با تأمین اعتبار و همت خیرین در راستای نوسازی آنها گام برداریم و بستر لازم را برای تحصیل دانش آموزان فراهم کنیم.
ادای احترام به مقام شامخ شهدا، تجلیل ازخانوادههای معظم شهدا و قدردانی ازعوامل احداث مدرسه نه کلاسه فاخر از دیگر ویژه برنامههای آموزش و پرورش در شهر گوک تپه بود.