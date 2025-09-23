۲ طرح نیروگاه خورشیدی و سیستم مدیریت منابع آبی در مجتمع کشت و صنعت موقوفه عباسقلی خان شاملو در روستای یاقوتین تربت جام بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیرکل اوقاف، جمعی از مدیران شهرستان، فرماندار و امام جمعه دو طرح شامل نیروگاه یک مگاواتی برق خورشیدی به ارزش ۴۵ میلیارد تومان و سیستم مدیریت منابع آبیاری نوین در موقوفه عباس قلی خان به مساحت ۶۰۰ هکتار و با اعتبار ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

استاندار خراسان رضوی در مراسم بهره برداری از این طرح‌ ها گفت: فرهنگ وقف باید به موضوعات جدید نیز تسری پیدا کند، بسیاری از موقوفات در بهره وری آب، کشاورزی، استفاده از فناوری‌ های نوین، انرژی‌ های خورشیدی و امور اقتصادی منشا خیر و برکت بوده‌ اند که بسیاری مسائل استان را نیز شامل می‌ شود.

غلامحسین مظفریان افزود: سه شنبه‌ های انرژی نو و افتتاح نیروگاه‌ های تجدید پذیر نقطه عطف اتفاقات خوب در حوزه انرژی بوده است و با وجود اینکه دیرهنگام شروع شد، اما آثار مطلوبی در سطح کشور و استان بر جای خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: توسعه عدالت آموزشی و انرژی‌ های تجدیدپذیر، دو مسئله اصلی دولت است که استان خراسان رضوی در اجرا و عملیاتی کردن این دو مقوله در جایگاه اول کشوری قرار دارد.

وی بیان کرد: تامین برق چاه‌ های کشاورزی با استفاده از نیروگاه‌ های خورشیدی در استان به شکل فزاینده‌ ای رونق گرفته است، به طوری که ۶۳۵ چاه کشاورزی با ۲۲ هزار نفر بهره بردار به مدار انرژی‌ های نو متصل شده‌ اند.

مظفری با اشاره به واگذاری امور به مردم جامعه گفت: مردم در حوزه‌ های امنیتی، سیاسی و اجتماعی در انتهای مردانگی و شهامت در کنار کشور و نظام قرار گرفته اند و این موضوع نشان داد مردم ایران بسیار هوشمند هستند.

وی افزود: ما مدیران نیز در هر مقامی که هستیم، باید با تمام توان برای خدمت به مردم تلاش کنیم؛ شرایط کنونی شاید سخت باشد، اما از آن عبور خواهیم کرد.

وی با بیان این که موقوفات ظرفیت خوبی برای توسعه استان هستند، ادامه داد: این وقف‌ های عام المنفعه در رفع محرومیت نقش دارند و مردم همجوار با موقوفه‌ ها باید بهره اصلی را از این فرصت‌ ها ببرند.

نماینده مردم تربت جام و تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حوزه موقوفه عباسقلی خان شاملو، منافع مردم محروم روستای یاقوتین مورد غفلت واقع شده است.

دکتر عثمان سالاری افزود: این موقوفه باعث رونق کشاورزی منطقه و همچنین کسب درآمد برای خانوار‌های روستایی منطقه می شود.

وی با تجلیل از اقدامات استاندار خراسان رضوی ادامه داد: شهرستان صالح آباد جزو مناطق کمتر برخوردار و محروم کشور است و ۴۰ درصد مردم آن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند.

سالاری گفت: زیرساخت‌ های صالح آباد مطلوب نیست و تمایلی برای سرمایه گذاری در این شهرستان مرزی وجود ندارد.

وی افزود: جاده تربت جام به صالح آباد ۹۰ کیلومتر طول دارد که ۲۵ کیلومتر روکش شده و ۲۵ کیلومتر دیگر آن نیازمند تامین اعتبار برای مرمت و روکش آسفالت است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی نیز گفت: مجموع تولید برق تجدیدپذیر موقوفات و بقاع متبرکه استان با افتتاح این نیروگاه یک مگاواتی به ۳.۵ مگاوات می‌ رسد.

حجت الاسلام محمد احمدزاده افزود: اداره کل اوقاف ۵۰ هزار متر مربع طرح عمرانی در یک سال اخیر اجرا کرده که ۵ هزار متر مربع سرمایه گذاری و ۴۵ هزار متر مربع دیگر مربوط به ساخت و ساز در بقاع متبرکه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰۰ طرح مرتبط با کشاورزی در موقوفات استان در یک سال گذشته اجرا شده که اغلب آن متعلق به طرح‌ های نوین آبیاری بوده است.

احمدزاده گفت: در خراسان رضوی ۳۰۵ بقعه متبرکه و بیش از ۲۷ هزار موقوفه ثبتی با ۸۰۰ نیت وجود دارد.