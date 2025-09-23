پخش زنده
آئین نواختن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان شاهد نورالزهرا (س) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این مراسم با حضور مسئول امور بانوان استانداری و آموزش و پرورش آذربایجانغربی، مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان، سرپرست آموزش و پرورش ناحیه ۲ ارومیه، فرماندهان بسیج فرهنگیان و دانشآموزی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.
تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، قهرمانان ورزشی بویژه تجلیل از دانش آموز جانباز جنگ ۱۲ روزه از دیگر بخشهای این مراسم بود.
این مراسم مصادف با دومین روز از هفته بزرگداشت دفاع مقدس با حضور مهمان ویژه سرکار خانم عشرت شیرین کامی مادر شهید والامقام عبدالاحد گرامی فرد به یاد و خاطره رشادتهای شهیدان دوران دفاع مقدس، با روایتگری ایشان از خاطرات و دلاوریهای فرزند شهیدش مزین شد.