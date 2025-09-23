نشست پیگیری رفع موانع توسعه استان گلستان با تمرکز بر ۱۱ کلان پروژه ملی و استانی این استان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان و استاندار گلستان، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی سفر سه روزه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به استان گلستان که اواخر اردیبهشت امسال انجام شد و نظارت میدانی از تعدادی از پروژه‌های ملی و استانی و گفت‌و‌گو با مردم و مسئولان این استان شمالی و احصای مسائل اصلی و موانع اجرای این طرح‌ها و توسعه استان، عصر امروز ۳ وزیر نفت، نیرو و اقتصاد، همچنین معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور میهمان مجلس بودند تا در جلسه پیگیری این سفر نظارتی، برای رفع موانع اجرای تعدادی از پروژه‌های کلان این استان تصمیمات عملیاتی گرفته شود.

در این نشست فنی که اعضای مجمع نمایندگان و استاندار گلستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس حضور داشتند و حدود ۳ ساعت به طول انجامید، درباره ۱۱ پروژه و طرح‌های مهمی همچون احیای اکوسیستم خلیج گرگان، احداث آب شیرین کن استان گلستان، تکمیل دو پروژه راه‌های مواصلاتی این استان، تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد، احداث مجمع صنایع پتروشیمی استان گلستان، رفع موانع تامین آب شرب روستا‌های دارای تنش آبی، تکمیل سالن ورزشی ۶ هزارنفری گرگان و موضوع اعاده مالکیت مجموعه سوارکاری سه شهرستان این استان پس از ارائه گزارش‌های کارشناسی، برای انجام یا رفع موانع اجرای این طرح‌ها تصمیمات اجرایی و عملیاتی گرفته شد.

در موضوع تامین منابع آب پایدار برای استان گلستان که احداث سد نرماب و تاسیسات وابسته و شبکه‌های پایین دست آن از جمله پروژه‌های اصلی آن است، برای تامین منابع مالی از محل مولدسازی تصمیمات عملیاتی گرفته شد. همچنین در موضوع ناترازی برق این استان با تمرکز بر احداث نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد، با ارائه گزارش وزیر نیرو تصمیماتی گرفته شد که در صورت اجرا این نیروگاه ظرف ۲.۵ سال به بهره برداری می‌رسد که تاحد زیادی ناترازی برق استان را بر طرف خواهد کرد.

همچنین تکمیل مجتمع صنایع پتروشیمی استان که از حدود ۲۰ سال پیش اجرای آن آغاز شده و هم اکنون جمع زیادی از مردم سهامدار آن هستند و با موانعی در اجرا مواجه شده است، از دیگر موضوعات این نشست بود. در این جلسه پاک نژاد وزیر نفت و شریعتمداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس به ارائه راهکار عملیاتی خود برای اتمام پروژه پرداختند و در نهایت با هماهنگی که میان وزارت نفت و پتروشیمی خلیج فارس انجام شد، قرار شد این پروژه پس از حدود ۲۰ سال، در مسیر اجرای منظم قرار بگیرد و به بهره برداری برسد.

یکی از مسائل این استان که باعث تعطیلی و کم رونقی فرودگاه کلاله شده است، نبود جایگاه سوخت هواپیما در این فرودگاه به دلیل اختلافات میان وزارت نفت و شرکت فروگاه هاست. در پی سفر نظارتی رئیس مجلس تصمیماتی برای رفع این مشکل گرفته شده بود و براساس گزارشی که در جلسه پیگیری این سفر ارائه شد، پیمانکار احداث این جایگاه انتخاب شده و در آینده نزدیک شاهد آغاز اجرای آن خواهیم بود.

تامین منابع مالی لازم برای توسعه راه‌های مواصلاتی استان گلستان به ویژه دو محور مهم آزادشهر به شاهرود و بندر ترکمن به آق قلا و توسعه کریدور‌های شمالی جنوبی استان نیز از جمله مسائل مهم مورد بحث و تصمیم گیری در این جلسه بود.

همچنین با توجه به وجود استعداد‌های وزرشی در استان گلستان به ویژه در رشته‌های والیبال، بستکبال و سوارکاری، موضوع احداث سالن ورزشی گرگان در این جلسه مطرح و قرار شد استانداری ظرف مدت حداکثر یک ماه مدل تامین مالی و شیوه استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای احداث ورزشگاه ۶ هزارنفری در گرگان را ارائه کند.

در ادامه درباره تفویض اختیارات اداره مجموعه‌های سوارکاری در شهرستان‌های آق قلا، بندترکمن و گنبدکاووس به خود استان، نیز مطابق احکام برنامه هفتم پیشرفت، مباحث کاربردی مطرح و قرار شد این مسئله از طریق وزارت ورزش پیگیری و نهایی شود.