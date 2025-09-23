پخش زنده
امروز: -
نهمین پویش «مداد نارنجی» با استقبال گسترده مردم خیر و نیکوکار شهر ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این پویش، ۶۰۰ بسته تحصیلی شامل اقلام کامل لوازمالتحریر، کوله مدرسه و سایر نیازهای تحصیلی برای دانش آموزان تحت پوشش بنیاد دستان مهربان و دانش آموزان نیازمندِ مناطق محروم ارومیه توزیع شد.
ارزش تقریبی این بستهها ۴۸۰ میلیون تومان برآورد شده است که همگی با کمک مردم خیر و نیکوکار ارومیه تأمین شد.
پویش «مداد نارنجی» که امسال نهمین دوره خود را سپری میکند، با هدف فراهم کردن فرصت برابر آموزشی برای همه کودکان، به ویژه دانش آموزان مناطق کمبرخوردار، شکل گرفته و تلاش میکند تا با تأمین ملزومات تحصیلی، مسیر رشد علمی و شکوفایی استعدادهای آیندهساز کشور هموارتر شود.
همچنین بنیاد دستان مهربان اعلام کرده است که مرحله دوم این پویش در مهرماه برگزار خواهد شد و در آن، بستههای تحصیلی در میان دانشآموزان محروم و روستایی توزیع میشود.
از همه نیکوکاران و علاقهمندان به امور خیرخواهانه دعوت میشود تا با مشارکت خود، سهمی در ساخت آینده روشن کودکان این دیار داشته باشند.
بنیاد دستان مهربان در ۸ دوره قبلی پویش مداد نارنجی، بالغ بر ۵۰ هزار بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان مددجو و نقاط محروم توزیع کرده است.
علاقه مندان میتوانند برای اهدای کمکهای غیر نقدی خود در ارومیه به نشانی -خیابان کاشانی-روبروی درمانگاه فرهنگیان-پلاک ۲۴ مراجعه کنند.