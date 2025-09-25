به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق یک دستگاه موتور سیکلت سنگین هوندا CB۱۳۰۰ به ارزش سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط موتور سیکلت کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان موتور سیکلت قاچاق را در حین گشت زنی در یکی از خیابان‌های شهرستان ارومیه کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.