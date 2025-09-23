پخش زنده
در نظام تعلیم و تربیت، آموزش مفاهیم دینی و تقویت باورهای معنوی دانشآموزان، همواره از ارکان اساسی بوده است. استان گلستان نیز با دارا بودن بیش از ۴۳۰ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی، گامهای مهمی در جهت نهادینهسازی فرهنگ نماز و قرآن برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: توجه به آموزههای دینی بهویژه نماز و قرآن در صدر سیاستها و برنامهریزیهای آموزشی استان قرار دارد.
در حال حاضر، دانشآموزان گلستانی در بیش از ۳ هزار و ۶۰ مدرسه استان، هر روز با حضور در صفوف نماز جماعت، نه تنها تمرین بندگی و پرورش روح دینی را تجربه میکنند، بلکه مهارتهایی همچون ایستادگی، انضباط فردی و جمعی، تقویت همبستگی اجتماعی و احترام به ارزشهای مشترک را نیز میآموزند.