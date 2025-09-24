به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عبدالحسین ادیبان با اشاره به توزیع بیش از ۱۹ هزار و ۵۸۰ تن نهاده کشاورزی گفت: از این مقدار حدود ۱۷ هزار و ۴۲۸ تن مربوط به کود اوره است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع تامین کود برای کشت پاییزه افزود: با توجه به شرایط موجود، کشاورزان هیچ گونه دغدغه‌ای برای تامین کود نداشته باشند و برای دریافت سهمیه خود به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در شهرستان‌های خود مراجعه نمایند.

ادیبان در پایان یادآور شد: کشاورزان نیز باید دستورالعمل‌های توصیه شده برای مصرف کود را رعایت کنند تا علاوه بر افزایش بازدهی تولید از آلودگی خاک و منابع آبی و هدر رفت منابع ملی نیز جلوگیری کنند.