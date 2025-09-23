به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در ادامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مسولان اجرایی خلیفان در روستای گراوی با خانواده شهید عبدالمجید اژراک دیدار و از سال‌ها صبر و استقامت آنان قدردانی کردند.

مسئولان همچنین با حضور در روستای کانی میران، به دیدار خانواده شهید جمشید نوذری رفتند و از آنان دلجویی کردند.

عطرافشانی و گلباران مزار شهدای خلیفان از دیگر برنامه‌های مسئولان این بخش در دومین روز هفته دفاع مقدس بود.

ماموستا قادر محمود شیرین، امام جمعه خلیفان در این دیدار اظهاکرد: شهدا برای رفاه و آسایش مردم و عزت و اقتدار نظام جان خود را فدا کردند که باید ادامه دهنده راه آنان باشیم.

شهید عبدالمجید اژراک سال ۶۲ و شهید جمشید نوذری سال ۸۶ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.