در دومین روز هفته دفاع مقدس مسئولان با خانوادههای شهیدان نوذری و اژراک در بخش خلیفان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در ادامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مسولان اجرایی خلیفان در روستای گراوی با خانواده شهید عبدالمجید اژراک دیدار و از سالها صبر و استقامت آنان قدردانی کردند.
مسئولان همچنین با حضور در روستای کانی میران، به دیدار خانواده شهید جمشید نوذری رفتند و از آنان دلجویی کردند.
عطرافشانی و گلباران مزار شهدای خلیفان از دیگر برنامههای مسئولان این بخش در دومین روز هفته دفاع مقدس بود.
ماموستا قادر محمود شیرین، امام جمعه خلیفان در این دیدار اظهاکرد: شهدا برای رفاه و آسایش مردم و عزت و اقتدار نظام جان خود را فدا کردند که باید ادامه دهنده راه آنان باشیم.
شهید عبدالمجید اژراک سال ۶۲ و شهید جمشید نوذری سال ۸۶ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.