به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول کارگروه بسیج سازندگی سپاه لرستان با اشاره به مشکل آب شرب اهالی روستای میربگ شمالی شهرستان دلفان گفت: هم اکنون چهار گروه جهادی با تلاش شبانه روزی در حال ساخت مخزن آب برای این روستا هستند.



علی عطوفت افزود: این چهار گروه قرار است با اجرای هزار و ۲۰۰ متر مکعب مخزن، ساخت ۳ ایستگاه پمپاژ آب و ۵ کیلومتر خط انتقال آب تا سه ماه آینده مشکل آب شراب اهالی را مرتفع کنند.



مسئول کارگروه بسیج سازندگی سپاه لرستان گفت: فاز دوم بسیج آبرسانی در لرستان با همت ۳۵ گروه جهادی از خرداد امسال با بیش از ۹۸۰۰ میلیارد اعتبار در ۱۱ شهرستان آغاز شده و قرار است تا سه سال آینده بیش از ۱۲۰ روستا آبرسانی شود.



