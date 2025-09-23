پخش زنده
مسئول کارگروه بسیج سازندگی سپاه لرستان گفت: با همت گروههای جهادی تا سه ماه آینده مشکل آب شرب اهالی روستای میربگ شمالی شهرستان دلفان مرتفع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول کارگروه بسیج سازندگی سپاه لرستان با اشاره به مشکل آب شرب اهالی روستای میربگ شمالی شهرستان دلفان گفت: هم اکنون چهار گروه جهادی با تلاش شبانه روزی در حال ساخت مخزن آب برای این روستا هستند.
علی عطوفت افزود: این چهار گروه قرار است با اجرای هزار و ۲۰۰ متر مکعب مخزن، ساخت ۳ ایستگاه پمپاژ آب و ۵ کیلومتر خط انتقال آب تا سه ماه آینده مشکل آب شراب اهالی را مرتفع کنند.
مسئول کارگروه بسیج سازندگی سپاه لرستان گفت: فاز دوم بسیج آبرسانی در لرستان با همت ۳۵ گروه جهادی از خرداد امسال با بیش از ۹۸۰۰ میلیارد اعتبار در ۱۱ شهرستان آغاز شده و قرار است تا سه سال آینده بیش از ۱۲۰ روستا آبرسانی شود.