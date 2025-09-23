به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در رابطه با دیدار دو تیم ملوان بندرانزلی و چادرملوی اردکان صادر کرد که براساس این گزارش باشگاه ملوان بندرانزلی به دلیل فحاشی هواداران و خسارت به تجهیزات VAR از سوی افراد و تماشاگران منتسب به این باشگاه مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد.

همچنین مازیار زارع سرمربی ملوان بندرانزلی به دلیل رفتار‌های غیر ورزشی به ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت شش ماه محکوم شد.

علی حسنی صفت مربی باشگاه ملوان بندرانزلی نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی منجر به اخراج مبلغ ۲۱ میلیون تومان جریمه نقدی شد.

طبق همین رای شاهین جلالی فیزیوتراپ باشگاه هم به دلیل بدرفتاری در قبال مسئول رسمی مسابقه به ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از همراهی تیم محکوم شد.