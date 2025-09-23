پخش زنده
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی حاجیپور پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی مقابل صربستان، اظهار داشت: مرحله حذفی است و همه بازیکنان میدانند که در چه تورنمنت مهمی حضور دارند. قطعا همه بازیها سخت است.
وی با بیان اینکه قبلا یک بازی سه بر دو داشتیم و امروز هم مسابقه با صربستان سه بر دو شد، تصریح کرد: با تمام توان جنگیدیم برای تیم ملی والیبال ایران و خوشحالیم که برنده شدیم.
قطر پاسور تیم ملی والیبال درباره لحظاتی از مسابقه که عملکرد بازیکنان ایران با نوسان روبهرو شد، گفت: یک جورایی به دلیل کم تجربگی است. اول از همه به دنبال کسب تجربه هستیم و قطعا به دنبال پیروزی مقابل حریفان و انشاالله بهتر میشویم.
وی بازی با جمهوری چک را سخت ارزیابی کرد و گفت: دو بازی پنج سته داشتیم و مدت زمان کوتاهی برای ریکاوری داریم. باید هر چه سریعتر آماده شویم قطعا با تمام توان به میدان میرویم تا برنده شویم.
تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱ پنج شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک میرود.