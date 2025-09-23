مدافع میانی تیم ملی والیبال صربستان، گفت: در بازی مقابل ایران تلاش کردیم برنده شویم، اما یک چیزی درست نبود! باید برنده می‌شدیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان موفق به شکست سه بر دو صربستان شد و به مرحله بعد صعود کرد.

مدافع میانی تیم ملی والیبال صربستان درباره این مسابقه اظهار داشت: به تیم ایران این برد را تبریک می‌گویم، نمی‌دانم! تلاش کردیم برنده شویم، اما یک چیزی درست نبود، باید برنده می‌شدیم.

ولادیمیر گایوویچ تصریح کرد: نمی‌دانم الان چی باید گفت. باید سخت‌تر تمرین کنیم و برای مسابقات سال آینده آماده شویم.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان پنج‌شنبه سوم مهرماه به مصاف جمهوری چک می‌رود.