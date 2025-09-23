پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم واژگونی خودروی پراید در محور شمس آباد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی خودروی پراید در محور شمس آباد دریافت شد.
وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای امدادگر طاقانک به محل اعزام شد.
نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه و تثبیت خودرو، اقدامات لازم پیشبیمارستانی را انجام داده و سپس مصدوم را تحویل نیروهای اورژانس دادند.