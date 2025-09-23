پخش زنده
مهمترین موانع تولید سه واحد صنعتی مهاباد با حضور فرماندار ویژه و جمعی از مسئولان اجرایی این شهرستان بررسی و برای رفع آنها قول مساعد داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارخانهای که با تولید سالانه ۳۰۰ هزار دست تیغه برف پاک کن و ۵۰ هزار دست تسمه تایم و تسمه دینام خودرو و اشتغالزایی ۱۰ نفر در مهاباد همچنان روپاست، اما برای توسعه نیاز به حمایت بیشتر دارد.
دو واحد سنگبری بخش خصوصی هم با هزینههای بالای تولید دست و پنجه نرم میکنند، یکی با تولید سالیانه ۲۰ هزار مترمربع سنگ مرمریت و ترامیت و اشتغالزایی ۲۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم و دیگری با تولید ۵۰۰ هزار مترمربع انواع سنگهای تزیینی در سال، اشتغالزایی یکهزار و ۲۰۰ نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم و صادرات پنج درصدی به کشورهای آسیایی و اروپایی.
به گفته مسئولان، رونق مجدد تولید و صادرات در این واحدها در گرو گسترش بازارهای صادراتی و تجارت خارجی است.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: ۸۴ واحد صنعتی در این شهرستان فعال است که باید بیشتر از آنها حمایت شود.