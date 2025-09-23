به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر مدرسه نورایمانی یزد گفت: دانش آموزان این مدرسه با اهدای مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال زمینه آزادی یک مادر زندانی را فراهم کردند تا به آغوش خانواده برگردد.

خانم نظیر افزود: هدف از اجرای پویش در این مدرسه، ترویج فرهنگ نوعدوستی و بخشش بین دانش آموزان بود.

مدیرعامل ستاد دیه استان یزد هم با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۶ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند، گفت: با همت خیران یزدی شاهد افزایش ۷۰ درصدی آزادی زندانیان غیرعمد نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.

شاه حسینی افزود: رقم بدهی این زندانیان ۲۳۰ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، گذشت شکات و آورده محکومان و البته کمک ۲۶ میلیارد تومانی خیران یزدی زمینه آزادی شان فراهم شد.