نخستین یادواره شهید دانش آموز امیر عباس جعفر آبادی، از شهدای جنگ ۱۲ روزه بر سر مزار این شهید در روستان اسفندان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شازند بر اجرای برنامههای پیشگیرانه، فرهنگی، آموزشی و همچنین تقویت همکاریهای دستگاههای مختلف برای کاهش آسیبها تأکید شد.
۷۲ عنوان برنامه فرهنگی و اجتماعی با شعار ما فاتحان قلهایم به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان زرندیه برگزار میشود.
مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مسجد جامع شهر پرندک برگزار شد.
با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، جشن وصال در کمیجان برگزار شد.
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و به یاد شهیده آیما زینلی از شهدای جنگ ۱۲ روزه کلاس درسی به نام او در تفرش نامگذاری شد.
با آغاز سال تحصیلی جدید دو اصله نهال توسط دانش آموزان دبستان دکتر سعید کاظمی آشتیانی در حیاط مدرسه کاشته شد.
پنجمین نشست کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان آشتیان با هدف ارائه گزارش روند اجرای حمایتهای تغذیهای کودکان زیر پنج سال، بررسی وضعیت اعتیاد و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن و راهکارهای پاکسازی مناطق آلوده برگزار شد.
مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس باحضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در مسجد جامع دلیجان برگزار شد.
یادواره شهید والا مقام فتاح طالبی با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، در محله نو بنیاد شازند برگزار شد.
درحاشیه جشن شکوفهها، اتاق بهداشت مدرسه افضلیراد توسط مادر شهید زینلی افتتاح و همچنین کلاس ششم این مدرسه به یاد شهید علیرضا زینلی از شهدای جنگ ۱۲ روزه نام گذاری شد.
همزمان با اولین روز هفته دفاع مقدس یادواره شهدای روحانی شهید احمد شهرابی فراهانی و شهید محمد شهرابی فراهانی در حوزه علمیه امام صادق شهرستان تفرش برگزار شد.