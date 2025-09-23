به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اعضای بدن زنده یاد امیر حسین رضایی جوان رامهرمزی که بر اثر حادثه رانندگی مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر عباس چنانه با اشاره به نجات چند بیمار با پیوند اعضای این جوان افزود: کبد و دو کلیه این مرحوم به بیماران نیازمند در استان خوزستان پیوند زده شد.