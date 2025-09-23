نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: امروز نیز تا دشمن هست و تا ظلم وجود دارد، دفاع مقدس و گفتمان بسیجی حضور دارد و ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی امروز در آیین تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) با بیان این پرسش که چرا به جنگ، دفاع مقدس می‌گوییم به بیان سه خصوصیت و ویژگی دفاع مقدس پرداخت و اظهار داشت: دفاع مقدس جنگ و کشت و کشتار بود، اما چرا به آن می‌گوییم «مقدس»؟ ما در نهضت امام حسین علیه السلام سه ویژگی می‌بینیم که آن را از بقیه متمایز کرده است.

وی افزود: اول تقدس و معنویت و اوج عبودیت خدا در این نهضت است. عاشورا تجلی و عینیت یافتن عرفان الهی است. دومین ویژگی عاشورا ماندگاری آن است. طلوعی است بی غروب و آغازی است بی پایان. سومین ویژگی هم اثرگذاری آن است.

حاجی‌صادقی با بیان این سه ویژگی خاطرنشان کرد: پس جنگ ما یک دفاع مقدس بود. دفاع بود؛ چرا که دشمن حمله کرد و ما دفاع کردیم و نیز مقدس بود، چون فی سبیل الله بود، و البته این دفاع، دفاع از مرز‌ها نبود بلکه دفاع از دین بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: امام حسین (ع) نهضتی را آغاز کرد که تا یوم‌الله ظهور حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داشت. بزرگترین درس عاشورا که مردم ایران توفیق آموختن آن را داشتند، سازش‌ناپذیری، مقاومت و تسلیم نشدن در برابر ظالم است.

وی خاطرنشان کرد: یاران امام حسین (ع) با اینکه می‌دانستند انتهای مسیرشان شهادت است، بر ادامه این راه پافشاری کردند. ما نیز باید بدانیم جان دادن در مسیر حق با تن دادن به ذلت و تسلیم تفاوت دارد. این روحیه عامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی و فرهنگ بسیج شده است.

دفاع مقدس، تجلی فرهنگ عاشورا

حاجی‌صادقی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی تبلور اسلام ناب و بعثت است و دفاع مقدس تجلی فرهنگ عاشورا، بیان داشت: همان‌گونه که بعثت بدون عاشورا و فرهنگ حسینی زنده نمی‌ماند، انقلاب اسلامی نیز بدون فرهنگ دفاع مقدس بقا ندارد. دفاع مقدس پایان یافت، اما فرهنگ آن هرگز پایان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: عاشورا یک روز بود؛ اما همه زمین‌ها و زمان‌ها را درنوردید. طلوعی بی‌غروب و آغازی بی‌پایان بود. اگر امروز می‌خواهیم فرهنگ دفاع مقدس زنده بماند، نه به خاطر بزرگداشت یک حادثه ۸ ساله، بلکه به دلیل بنا کردن فرهنگی است که ۴۵ سال ماندگاری نظام ولایی را تضمین کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به حاکمیت گفتمان بسیجی پرداخت و تاکید کرد: این گفتمان ریشه در فرهنگ علوی، فاطمی، حسینی و رضوی دارد. رکن اصلی آن مقاومت و کوتاه نیامدن در برابر ظالم است. امروز نیز تا دشمن هست و تا ظلم وجود دارد، دفاع مقدس و گفتمان بسیجی حضور دارد و ادامه می‌یابد.

پیوند عاشورا، بسیج و انقلاب

حاجی‌صادقی با اشاره به شعار «هیهات منّا الذلّه» توسط امام حسین (ع) تصریح کرد: امروز نیز بسیجیان باید در برابر فشار دشمن تسلیم نشوند. دفاع مقدس ما نیز چنین گفتمانی را ایجاد کرد که رمز بقا، تداوم و مصونیت انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به نقش رهبری در مدیریت بحران‌های اخیر گفت: ایشان با فرماندهی حکیمانه خود موجب انسجام ملت و شکست طراحی‌های دشمن شد. هدایت و مدیریت دقیق ولی فقیه، آرامش، امید و یکپارچگی را به جامعه بازگرداند و این نعمتی بزرگ است که باید شکر آن را بجا آورد.