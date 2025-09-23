پخش زنده
پس از اینکه رئیسجمهور آمریکا گفت مصرف پاراستامول که با نام استامینوفن هم شناخته میشود، "مناسب نیست" و مصرف آن در زنان باردار به ابتلای فرزندشان به اوتیسم منجر میشود، روزنامه دیلی تلگراف نوشت شرکتهای داروسازی انگلیس بیش از ۴ میلیارد پوند زیان دیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که بهزودی به پزشکان در آمریکا توصیه خواهد شد داروی مسکن "تایلنول" را برای زنان باردار تجویز نکنند و این ممنوعیت را به ارتباط مورد مناقشه و تایید نشده میان این دارو و بروز اوتیسم نسبت داد.
روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف افزود: بلافاصله پس از این ادعای ترامپ، پژوهشگران و دانشمندان، ادعای رئیس جمهور آمریکا را رد کردند. پیش از این نیز کارشناسان، دونالد ترامپ را به تولید و ترویج "تئوریهای توطئه" متهم کردهاند.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، شماری از پژوهشها ارتباطی میان مصرف تایلنول در دوران بارداری و بروز اوتیسم نشان دادهاند، اما این یافتهها متناقض و غیرقطعیاند. شرکت کنویو، سازنده تایلنول، از مصرف این دارو در دوران بارداری دفاع کرده است.
در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا، "وس استریتینگ" وزیر بهداشت و درمان انگلیس گفت: در این باره به پزشکان، بیش از دونالد ترامپ اعتماد دارد.
وی به زنان باردار توصیه کرد به سخنان ترامپ در این باره، اصلا توجه نکنند.
به نوشته تارنمای روزنامه دیلی تلگراف، ادعای غیرعلمی دونالد ترامپ درباره رابطه بروز بیماری اوتیسم و مصرف پاراستامول در دوران بارداری موجب شد بیش از ۴.۱ میلیارد پوند از ارزش سهام شرکتهای دارویی انگلیس، در مدت یک روز کم شود و زیان هنگفتی متحمل شوند.
پیشتر و در زمان همه گیری کرونا نیز توصیه ترامپ به تزریق وایتکس خبرساز شده بود.