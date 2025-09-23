در سفر مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به شهرستان بوکان، روند اجرای طرح‌های بخش مسکن و راه این شهرستان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ همچنین در این سفر کلنگ احداث سالن ورزشی سرپوشیده در منطقه امیرآباد بوکان نیز به زمین زده شد.

پیمان آرامون، مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان، آخرین اقدامات و پیشرفت‌های اجرایی طرح مسکن ملی یکهزار و ۴۰۰ واحدی کوی هواشناسی را ارزیابی کردند.

مسئولان همچنین از پل سوم سیمینه رود بوکان که با هدف روان‌سازی ترافیک درحال احداث است بازدید کردند.

امیر احمدی، شهردار بوکان هم گفت: عملیات احداث سالن ورزشی سرپوشیده در منطقه امیرآباد بوکان هم آغاز شد. این سالن در زمینی به مساحت بیش از یکهزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان احداث می‌شود.