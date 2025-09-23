به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نخستین از روز ماه مهر و آغاز بازگشایی مدارس، فرزندان شهیدان سیدکریم موسوی، ربیعی، محمد مراد بهزادی شیخ رباط و مالک رسولی نیک از شهدای انتظامی خوزستان به همراه جمعی از فرماندهان فراجا استان در سر کلاس درس حاضر شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان که به همراه فرزند شهید مالک رسولی نیک در مدرسه فضلیت اهواز حضور یافت، خطاب به دانش آموزان گفت: در کنار این فرزندان شهید خوب درس بخوانید تا بتوانید آینده این مملکت را پیشرفته و قدرتمند بسازید.

سردار سید محمود میرفیضی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس افزود: همه ما و شما باید تلاش و کوشش بکنیم تا آینده ایران اسلامی را با کمک معلمین و اولیا مدرسه بسازیم.

وی ادامه داد: دانش آموزان عزیز، اینکه الان من و شما سال تحصیلی جدید را در کمال امنیت و آسایش آغاز کرده‌ایم مرهون رشادت‌ها و ایثارگری‌های مردان شجاعی که امنیت و آسایش خود را فدای امنیت و آسایش ما کردند حال یکی از این مردان شجاع افسر دلیری بود به نام شهید مالک رسولی نیک.

فرمانده انتظامی استان خوزستان بیان کرد: اکنون در بین شما دانش آموزانی وجود دارند که یادگاران آن شهید بزرگوار هستند دانش آموزانی که به مدرسه آمده‌اند تا، چون شما درس بخوانند و ادامه دهنده راه پدرشان باشند. عزیزانم بدانید کلیه کارکنان نیروی انتظامی همه خود را خادم شما می‌دانند و برای امنیت و آسایش شما جان خودشان را فدا می‌کنند.

سردار میرفیضی اظهار داشت: من خودم اکنون به عنوان سفیر شهید رسولی نیک هستم هرچند می‌دانم نمی‌توانم به اندازه ایشان باشم، اما همه ما وظیفه داریم تا پیرو شهیدان باشیم به این صورت که شما در کنار این فرزندان شهید خوب درس بخوانید تا بتوانید آینده این مملکت را پیشرفته‌تر و قدرتمندتر بسازید.