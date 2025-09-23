در روش نوین آبیاری درختان که هم اکنون در ۳۰۰ هکتار از باغات یزد و استان‌های کرمان، سمنان و فارس در حال اجراست تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این روش که از سوی یک شرکت دانش بنیان یزدی ابداع شده است، با کار گذاشتن لوله‌هایی سوراخ شده در عمق ۵۰ سانتی متری خاک اطراف درختان، آب در دسترس ریشه‌های درخت قرار می‌گیرد.

یک روکش پلاستیکی نیز روی لوله‌ها قرار می‌گیرد تا ضمن کمک به باز ماندن سوراخ لوله ها، آبرسانی به درختان نیز بهتر انجام شود

در این روش، تبخیر آب به حداقل رسیده و کود و سم نیز بصورت محلول از طریق لوله‌ها به درختان می‌رسد. مهمتر اینکه این روش نیازی به تنظیم و تعمیر نیز ندارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این روش اینست که در زمین‌ها و باغات خرده مالکی نیز قابلیت اجرا دارند و این موضوع نیز کمک قابل توجهی به کشاورزانی خواهد داشت که زمین‌های کوچک تری در اختیار دارند.

استفاده از این روش، دوره آبیاری را در باغات کمتر کرده و بهروری را نیز افزایش می‌دهد.

بررسی‌ها نشان داده است استفاده از این روش آبیاری، صرفه جویی ۴۰ درصدی را در بخش کشاورزی به دنبال دارد.

آبیاری زیرسطحی لوله تراوای بی فشار در حال حاضر در ۳۰۰ هکتار از باغات یزد و استان‌های کرمان، سمنان و فارس در حال اجراست و با تاییدیه‌ای که از موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده، توسعه استفاده از این روش نیز با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور ابلاغ شده است.

هزینه اجرای این سامانه آبیاری در هر هکتار ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است. وزارت جهاد کشاورزی نیز برای بکارگیری روش‌های نوین آبیاری در هر هکتار ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض می‌دهد.

این روش در رویداد سپاس آب که شهریور ماه امسال در یزد برگزار شد، عنوان برگزیده این رویداد ملی را کسب کرد.