به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل دامپزشکی گیلان با تکذیب ارتباط این فیلم با فعالیت‌های اخیر واحدهای بسته‌بندی در استان گفت: این ویدئو مربوط به سال گذشته است و موضوع باز شدن و بسته‌بندی مجدد، به دلیل نقص دستگاه چاپگر تاریخ تولید و انقضا رخ داده بود که در همان زمان نیز برطرف شد.

وی با تأکید بر اینکه سلامت و بهداشت مواد پروتئینی همواره اولویت اصلی دامپزشکی گیلان است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام فرآیند بسته‌بندی مرغ در استان تحت نظارت دقیق کارشناسان انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد.