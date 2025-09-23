پخش زنده
امروز: -
در روزهای اخیر ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میدهد در یکی از واحدهای بستهبندی مرغ در گیلان، محصول پس از باز شدن دوباره بستهبندی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل دامپزشکی گیلان با تکذیب ارتباط این فیلم با فعالیتهای اخیر واحدهای بستهبندی در استان گفت: این ویدئو مربوط به سال گذشته است و موضوع باز شدن و بستهبندی مجدد، به دلیل نقص دستگاه چاپگر تاریخ تولید و انقضا رخ داده بود که در همان زمان نیز برطرف شد.
وی با تأکید بر اینکه سلامت و بهداشت مواد پروتئینی همواره اولویت اصلی دامپزشکی گیلان است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام فرآیند بستهبندی مرغ در استان تحت نظارت دقیق کارشناسان انجام میشود و جای هیچگونه نگرانی برای مصرفکنندگان وجود ندارد.