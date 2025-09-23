نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس هرگز پایان‌ پذیر نیست و تا ظهور حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داشت و رمز بقای انقلاب اسلامی است.

فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس، رمز بقای انقلاب اسلامی است

فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس، رمز بقای انقلاب اسلامی است

اول تقدس و معنویت و اوج عبودیت خدا در این نهضت است، دومین ویژگی عاشورا ماندگاری آن و سومین ویژگی اثرگذاری آن است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در سپاه در مراسم تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) گفت: در نهضت امام حسین علیه اسلام سه ویژگی می‌ بینیم که آن را از بقیه متمایز کرده است،

حجت‌ الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌ صادقی افزود: امام حسین (ع) نهضتی را آغاز کرد که تا روز ظهور حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داشت. بزرگترین درس عاشورا که مردم ایران توفیق آموختن آن را داشتند، سازش‌ ناپذیری، مقاومت و تسلیم نشدن در برابر ظالم است.

وی ادامه داد: جنگ ما نیز یک دفاع مقدس بود. دفاع بود، چرا که دشمن حمله کرد و ما دفاع کردیم و نیز مقدس بود، چون فی سبیل الله بود و این دفاع، دفاع از مرز‌ها نبود بلکه دفاع از دین بود.

وی گفت: یاران امام حسین (ع) با اینکه می‌ دانستند انتهای مسیرشان شهادت است، بر ادامه این راه پافشاری کردند. ما نیز باید بدانیم جان دادن در مسیر حق با تن دادن به ذلت و تسلیم تفاوت دارد. این روحیه عامل شکل‌ گیری انقلاب اسلامی و فرهنگ بسیج شده است.

حاجی صادقی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تبلور اسلام ناب و بعثت و دفاع مقدس تجلی فرهنگ عاشورا است، خاطرنشان کرد: همان‌ گونه که بعثت بدون عاشورا و فرهنگ حسینی زنده نمی‌ ماند، انقلاب اسلامی نیز بدون فرهنگ دفاع مقدس بقا ندارد. دفاع مقدس پایان یافت، اما فرهنگ آن هرگز پایان‌ پذیر نیست.

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: عاشورا یک روز بود؛ اما همه زمین‌ ها و زمان‌ ها را درنوردید. طلوعی بی‌ غروب و آغازی بی‌ پایان بود. اگر امروز می‌ خواهیم فرهنگ دفاع مقدس زنده بماند، نه به خاطر بزرگداشت یک حادثه ۸ ساله، بلکه به دلیل بنا کردن فرهنگی است که ۴۵ سال ماندگاری نظام ولایی را تضمین کرده است.

حاجی صادقی به حاکمیت گفتمان بسیجی پرداخت و ادامه داد: این گفتمان ریشه در فرهنگ علوی، فاطمی، حسینی و رضوی دارد. رکن اصلی آن مقاومت و کوتاه نیامدن در برابر ظالم است. امروز نیز تا دشمن است و تا ظلم وجود دارد، دفاع مقدس و گفتمان بسیجی حضور دارد و ادامه می‌ یابد.

حجت‌ الاسلام حاجی صادقی با اشاره به شعار «هیهات منّا الذلّه» توسط امام حسین (ع) تصریح کرد: امروز نیز بسیجیان باید در برابر فشار دشمن تسلیم نشوند. دفاع مقدس ما نیز چنین گفتمانی را ایجاد کرد که رمز بقا، تداوم و مصونیت انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به نقش رهبری در مدیریت بحران‌ های اخیر افزود: ایشان با فرماندهی حکیمانه خود موجب انسجام ملت و شکست طراحی‌ های دشمن شد. هدایت و مدیریت دقیق ولی فقیه، آرامش، امید و یکپارچگی را به جامعه بازگرداند و این نعمتی بزرگ است که باید شکر آن را بجا آورد.