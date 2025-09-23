به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرش میرباقری تنها نماینده ایران در مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان به میزبانی آفریقای جنوبی، در ماده تایم تریل به رقابت پرداخت و جایگاه او در جهان مشخص شد.

میرباقری در ماده تایم تریل انفرادی رده جوانان، زمان ۳۲ دقیقه و ۵ ثانیه را ثبت کرد و در رده سی و چهارم قرار گرفت.

رکابزنان هلند، آمریکا و بلژیک به ترتیب در رده اول تا سوم قرار گرفتند و مدال طلا نقره و برنز را به دست آوردند.

۸۵ رکابزن در ماده تایم تریل انفرادی رده جوانان شرکت کرده بودند.

میرباقری در ماده استقامت جاده رده جوانان هم به رقابت خواهد پرداخت. او در سال ۲۰۲۵ توانست در ماده تایم تریل رده جوانان قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود.