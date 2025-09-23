به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان به مناسبت درگذشت عالم با اخلاص مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدرضا فطرس پدر شهید والا مقام حاج مهدی فطرس به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«انا لله و انا الیه راجعون»

خبر درگذشت عالم جلیل القدر، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدرضا فطرس پدر شهید والامقام مهدی فطرس موجب تاثر گردید.

این روحانی وارسته همواره در مسیر تعالیم اسلام، خدمت به مردم، تبلیغ دین مبین و گسترش آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام فعالیت داشت، و همواره در مسیر انقلاب اسلامی و تبعیت از امامین انقلاب کوشش و سعی بلیغ داشت.

اینجانب درگذشت این پدر فداکار را به خانواده‌های معزا، کلیه وابستگان، روحانیت و مردم شهید پرور شهرستان بروجرد، تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان برای آن فقید وارسته غلو درجات به حشر با فرزند شهیدش، برای بازماندگان صبر و اجر درخواست می‌نمایم.