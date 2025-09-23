پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه یزد: دسترسی کارگاهی که در قبال دوگانه سوز کردن خودروها هزینه دریافت کند، قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژههای خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواستها شدهاند.
شهروندان از دریافت هزینه در طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروها، جانمایی نامناسب تیر برق در کوچه و آلودگی صوتی کارگاه برای اهالی محله گلایه داشتهاند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه یزد گفت: در صورتی که هزینهای دریافت شود شهروندان با تلفن ۰۲۱۹۱۰۱۲۹۶۱ یا ۰۲۱۹۱۰۱۳۷۹۱ تماس گرفته و شکایت خود را ثبت کنند و اگر تخلف حادث شده باشد، دسترسی آن کارگاه قطع خواهد شد.
مدیر امور یک برق یزد اظهار داشت: این ترانسفورماتور مالکیت خصوصی دارد و برق چاه آب را تامین میکند که متولیان این چاه آب ملزم به پیگیری موضوع هستند. شرکت توزیع برق هم طرح و برآورد جابجایی تاسیسات را تهیه کرده و باید با هزینه شهرداری یا متولی چاه آب جابجا شود.
مدیر منطقه چهار شهرداری یزد: ساخت وسازها مربوط به سالهای گذشته بود که پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین بند ۲۰ بابت مزاحمتها ارسال شده است.