مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد: دسترسی کارگاهی که در قبال دوگانه سوز کردن خودرو‌ها هزینه دریافت کند، قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از دریافت هزینه در طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروها، جانمایی نامناسب تیر برق در کوچه و آلودگی صوتی کارگاه برای اهالی محله گلایه داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد گفت: در صورتی که هزینه‌ای دریافت شود شهروندان با تلفن ۰۲۱۹۱۰۱۲۹۶۱ یا ۰۲۱۹۱۰۱۳۷۹۱ تماس گرفته و شکایت خود را ثبت کنند و اگر تخلف حادث شده باشد، دسترسی آن کارگاه قطع خواهد شد.

مدیر امور یک برق یزد اظهار داشت: این ترانسفورماتور مالکیت خصوصی دارد و برق چاه آب را تامین می‌کند که متولیان این چاه آب ملزم به پیگیری موضوع هستند. شرکت توزیع برق هم طرح و برآورد جابجایی تاسیسات را تهیه کرده و باید با هزینه شهرداری یا متولی چاه آب جابجا شود.

مدیر منطقه چهار شهرداری یزد: ساخت وساز‌ها مربوط به سال‌های گذشته بود که پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین بند ۲۰ بابت مزاحمت‌ها ارسال شده است.