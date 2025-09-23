پخش زنده
دوربینهای نظارتی و ترافیکی امروز در سطح شهر آبادان راه انداز ی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرماندار ویژه شهرستان آبادان در آیین راه اندازی دوربین کنترل و نظارت شهری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: شهرستان آبادان در بحث دوربینهای نظارتی ضعف داشته است و با تلاش شهرداری و جامعه اطلاعاتی و نیز سپاه پاسداران و نیروی انتظامی این نیاز احساس و در شورای تامین پیگیری شد که حتماً در سطح شهر آبادان شبکه پایه پایش تصویری راهاندازی شود.
خسرو پیر هادی افزود: راه اندازی این دوربین ها از این جهت مهم است که هر جایی که نیاز به امنیت هست حتماً هم باید فناوری را نیز به خدمت بگیریم و امروزه در دنیا سامانههای پایش تصویری از مؤلفههای مهم در ارتقا امنیت فردی و عمومی و امنیت ملی است .
شهردار آبادان هم گفت: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده در راستای اجرای شهر هوشمند و همچنین ایجاد زیرساخت امنیت پایدار و توسعه شهری جهت پروژههای سرمایهگذاری که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و نیز در راستای اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان آبادان، پروژه نصب و راهاندازی ۳۰ دستگاه دوربین ترافیکی و نظارتی در سطح شهر آبادان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرد.
یاسین کاوه پور افزود: این پروژه در آینده نیز بیش از این توسعه خواهد یافت.