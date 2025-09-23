جمالی، نعمت زاده، اساسه و میرحسینی طلایی‌های روز نخست

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر تکواندو بانوان ایران«جام ایراندخت» (یادواره شهیده زینب کمائی) با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۷ تیم از امروز یکم مهرماه با برگزاری مسابقات اوزان فرد آغاز شد.

در این دوره از مسابقات علاوه بر ۵۳ بازیکن آزاد تیم‌های دیار، اورون الف، اورون ب، ایمن تک پیشرو، هلدینگ رنگ سازی رونق و آئینه، تیم هیات تکواندو استان همدان، سیمرغ، پارس جنوبی، آکادمی آترا، پایگاه سلامت رها، آکادمی ویسی، هدیه سازان اریکه پاساردگاد و ایران استار با یکدیگر رقابت خواهند پرداخت.

رقابت‌های اوزان فرد با هیجان بالایی پیگیری شد؛ در وزن ۴۶- کیلوگرم ریحانه جمالی از ایمن تک پیش رو در پیکار نهایی برابر پرنیان مرادی فر از آکادمی ویسی به برتری رسید و قهرمان شد. مرادی فر و پرنیان ساکی هم برای آکادمی ویسی نقره و برنز گرفتند.

در وزن ۵۳- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده از تیم پارس جنوبی مطابق انتظار ظاهر شد و توانست با راهیابی به فینال و کسب برتری برابر مریم ملکوتی خواه از تیم پایگاه سلامت رها به نشان طلا برسد. ملکوتی خواه دوم شد؛ روژان گودرزی از تیم و نیکی یوسفی از آکادمی ویسی توانستند به مقام سومی دست یابند.

کوثر اساسه و هستی محمدی از تیم پارس جنوبی با برتری مقابل همه رقبا به دیدار نهایی وزن ۶۲- کیلوگرم راه پیدا کردند که اساسه طلا گرفت و محمدی هم به نشان نقره دست یافت. یاس کریمی از تیم هدیه سازان اریکه پاسارگاد و ساناز عباس پور از پایگاه سلامت رها سوم مشترک شدند.

در وزن ۷۳- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی بازیکن باتجربه تیم پایگاه سلامتی رها موفق شد برابر فاطمه معینی از تیم پارس جنوبی به برتری دست پیدا کند. الهام حقیقی از تیم آکادمی ویسی و نادیا نصرتی از ایران استار نیز به مدال برنز رسیدند.

این مسابقات فردا چهارشنبه با برگزاری مسابقات اوزان زوج پیگیری می‌شود.