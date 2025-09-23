به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون اجرایی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری با اشاره به در مسیر سیلاب‌های فصلی بودن روستای دیزار در بخش جعفر اباد گفت: اهالی این روستا دو سال پیش نامه‌ای نوشتند و از خشکسالی این روستا و از بین رفتن محصولات کشاورزی و دامی گفتند.

محمد دهقان در ادامه افزود: این منطقه جز مناطقی بود که در بررسی‌های قبل نیاز به اجرای طرح ابخیزداری داشت که به سرعت با اجرای ۳ بند کوچک به ارتفاع یک و نیم و دو متر و لایروبی قنات‌ها که در مجموع ۲ میلیارد هزینه داشت اوضاع زندگی اهالی روستا متفاوت شد.

وی به این نکته هم اشاره کرد که این طرح سبب شده است تا قنات در انتهای فصل تابستان هم آب مناسبی داشته باشد و اهالی که به دلیل خشکسالی قصد مهاجرت داشتند در روستا باقی بمانند و به کشت محصول انار ادامه دهند.