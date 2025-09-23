به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای طرح «مهر، ماه مهربانی و اقتدار»، فرمانده انتظامی استان لرستان، با حضور در دورترین شهرستان استان، رومشکان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از پویش فرهنگی «تا پای جان برای ایران عزیز» رونمایی کرد.

سردار محمد رضا هاشمی فر در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای این شهرستان و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، و با حضور در منزل شهید والامقام «ایوب رومیانی» و همراهی فرزند این شهید گرانقدر تا مدرسه، سال تحصیلی جدید را همه دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، مربیان و اساتید و خانواده‌های معظم شهدا و به ویژه فرزندان شهدا، یادگاران شهدا، تبریک گفت.

در ادامه، سردار هاشمی‌فر در دبستان دیالمه شهر چغابل، ضمن قدردانی از صبر و استقامت خانواده شهدا و به ویژه شهید ایوب رومیانی، به تبیین خصوصیات اخلاقی و رشادت‌های آن شهید در دفاع از امنیت کشور پرداخت. ایشان همچنین با دانش‌آموزان به گفت‌و‌گو نشست و برایشان آرزوی موفقیت کرد.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اهمیت ترویج روحیه ایثار و وطن‌دوستی در نسل جوان، سردار هاشمی‌فر از راه‌اندازی پویش فرهنگی «تا پای جان برای ایران عزیز» در مدارس رومشکان خبر داد.

وی از دانش‌آموزان دعوت کرد تا با خلق آثار هنری، ادبی و فرهنگی، عشق و ارادت خود را به ایران و شهدا ابراز کنند و به بهترین آثار ارسالی در این پویش، جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد تا شور و انگیزه ملی در میان نسل آینده تقویت گردد.



شایان ذکر است که ستوان یکم ایوب رومیانی ۲۰ آبان در عملیات تعقیب و گریز قاچاقچیان سوخت در شهر آبادان مجروح و روز ۲۱ آبان به درجه رفیع شهادت نائل شد.



این شهید بزرگوار متولد ۱۳۶۷ در روستای رومیانی رومشکان، دارای سه فرزند پسر و یک فرزند دختر خردسال است.